Ilgaz Dağı'na kayakseverler akın etti

Güncelleme:
Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda kayakseveri ağırlayarak yoğunluk yaşadı. Doğal güzellikler eşliğinde kayak ve snowboard yapma imkanı sunan merkez, özellikle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde hafta sonunda kayakseverler yoğunluk oluşturdu.

Kar kalitesi ve pist imkanları ile Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Kastamonu'daki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda hafta sonu yoğunluk yaşanıyor. Kastamonu ve Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi, Ankara, İstanbul, Çorum başta olmak üzere farklı illerden kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu tatiliyle birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, bin 850 metre yükseklikte doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen telesiyeje binen ziyaretçiler, kayak keyfinin yanı sıra karlar altındaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel güzellikle tatilcilere keyifli anlar yaşatıyor Ayrıca davetliler, kar yağışı altında müzik eşliğinde çiftetelli oynayarak gönüllerince eğlenme imkanı buluyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine arkadaşıyla birlikte kayak yapmaya geldiğini belirten Ömer Volkan Aşıkoğlu, "Bugün buraya kaymaya geldik, çok eğlenceli, çok güzel. Biraz yukarılarda kar var ama ona rağmen arkadaşımla birlikte çok eğleniyoruz. Ben kaymasını biliyorum, arkadaşımla birlikte kayıyoruz, herkese de buraya gelip kaymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kastamonu'dan Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezine geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Alp Serdaroğlu ise, "Ilgaz Kayak Merkezi çok eğlenceli bir yer ve kayak denilince ilk başlarda gelen bir merkez. Biraz ilerisinde Yurduntepe Kayak Merkezi de var ama Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezi daha sakin ve daha kısa olduğu için acemiler bu merkezde daha iyi kayabiliyor. Arkadaşımla birlikte burada da çok eğleniyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

