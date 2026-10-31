İletişim Başkanlığı 13. Zirve için görsel iletişim çalışması yapıldığını belirtti

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Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız koordinasyonunda, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Türk dünyasının ortak tarihini, kültürel bağlarını ve dayanışma ruhunu vurgulamak amacıyla İstanbul ve Ankara'da özel bir görsel iletişim çalışması gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı