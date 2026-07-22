Haberler

Yenipazar'da yaz tatili müzikle değerlendiriliyor

Yenipazar'da yaz tatili müzikle değerlendiriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın Yenipazar'da Halk Eğitimi Merkezi'nin yaz dönemi müzik kursunu İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi ve çalışmaları inceledi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca devam eden müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Yenipazar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz dönemi müzik kursunu ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreci hakkında bilgi aldı. Kurs çalışmalarını yerinde inceleyen Akyol, kursiyerlere başarılar dilerken, yaz döneminde yürütülen eğitim faaliyetlerinde görev alan yönetici ve eğitmenlere teşekkür etti. Ziyaret sırasında sanatın ve müziğin bireysel gelişime sağladığı katkıya dikkat çeken Akyol, Halk Eğitimi Merkezi'nin yıl boyunca olduğu gibi yaz döneminde de çocukların ve gençlerin kişisel ile kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği müzik kursunun, katılımcıların sanatsal becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal gelişimlerine de destek sağlamayı hedeflediği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yolcu otobüsü bariyere çarparak devrildi! 31 kişi yaralandı

İstanbul'dan yola çıkan otobüste korkunç kaza! Onlarca yaralı var
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü

Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi, Beşiktaş'a haber yolladı: Size gelmek istiyorum

Ezeli rakibe haber yolladı: Size gelmek, kendimi ispat etmek istiyorum
16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu: Çaresizliğimden faydalandı

16 kadın böyle basıldı, biri şikayetçi oldu
İstanbullular dikkat! Sağanak yağış bu akşam başlıyor

İstanbullular dikkat! Bu akşam başlıyor
Herkes aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam

Her Fenerbahçeli aynı yorumu yapıyor: Bir kere kötü oyna be adam
Martılara falçatayla saldıran kişi yakalandı! Bakın kim çıktı

Falçatayla dehşet saçan cani kıskıvrak yakalandı! Bakın kim çıktı
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
Bodrum'da köpek saldırısına uğrayan Eda Ece hastanelik oldu

Motosiklet üzerindeyken saldırıya uğradı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu