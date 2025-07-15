İl Sağlık Müdürü Özdemir, 15 Temmuz gecesi ilk müdahaleyi yaptığı gaziyi ziyaret etti

Sakaya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliği önünde darbecilerin açtığı ateş neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan ve ameliyatını bizzat gerçekleştirdiği Ali Önkol'u evinde ziyaret etti.

Ziyarette darbe girişimi gecesini anlatan Ali Önkol, karnına isabet eden mermiyle ağır yaralandığını, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyatına giren doktorlardan birinin bugünkü İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir olduğunu ifade etti. O günden bu yana tedavi süreçleri dahil olmak üzere aralarındaki bağın hiç kopmadığını belirten Önkol, her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi. Önkol, "Cumhurbaşkanımızın 'meydanlara çıkın' çağrısını televizyondan dinledik. Ardından 'darbeciler Valiyi esir aldı' haberini duyunca Serdivan'dan beş arkadaş bir arabaya binip Valilik önüne geldik. Yüzlerce vatandaşımız oradaydı. Darbeci askerlere doğru yürüdük. Bizi korkutmak için sağa sola ateş ettiler ama geri dönmedik. Valilik binasının kapısına kadar geldiklerinde üzerimize ateş açtılar ve ben orada yaralandım. O gece benimle birlikte yaralanan gazilerimize müdahale etmek için yüzlerce sağlık çalışanımız hastanelerde görev başındaydı. Şimdiki Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Fatih Altıntoprak da o gece ve devamında yanımızda olan hocalarımızdan biriydi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

"O gece gösterilen kahramanlık ve fedakarlık asla unutulmayacak"

Doç. Dr. Kayhan Özdemir ise Ali Önkol'a geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, "15 Temmuz'da canları pahasına millet iradesine sahip çıkan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. O gece gösterilen kahramanlık ve fedakarlık asla unutulmayacak" diye konuştu. - SAKARYA