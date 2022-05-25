İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen'den Arsin OSB'ye ziyaret

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. firmasını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Adem Şen Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi firmalarından Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. firmasını ziyaret etti.

Albay Adem Şen'i Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender karşıladı. Ziyarette, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, HSC Otomotiv Renault-Dacia Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şefki Çakıroğlu ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük de yer aldı.

Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk İskender ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, firmanın üretim süreci ve ürünleri hakkında detaylı bilgiler sundu. Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ise, OSB'nin genel durumu ve Arsin OSB'de yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title