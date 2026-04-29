İl istihdam toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı ikinci toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılarak Adıyaman'ın istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ve uygulanacak aktif işgücü programları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Osman Varol, "2026 yılı Ocak- Mart döneminde iş ve meslek danışmanlığı kapsamında, 1.783'ü kadın, 2.415'i erkek olmak üzere, toplam 4.198 kişiye bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, "Bu yılın ilk üç ayında, il müdürlüğümüzce 526 işyeri ziyaret edilmiş ve işverenlerimizden 905 kişilik açık iş talebi alınmıştır. Bu talepler ve kurs istihdamları sonucu İŞKUR olarak; 307'si kadın, 206'sı erkek olmak üzere toplam 513 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşenlerden 31'i engelli iş arayanlardır. 2026 yılı Ocak-Mart döneminde 26 adet İşbaşı Eğitim Programı (İEP) açılmış olup, bu programlardan 93'Ü kadın ve 71'i erkek olmak üzere toplam 164 katılımcı yararlanmıştır. İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İşkur Gençlik Programları kapsamında 2026 yılı Ocak- Mart döneminde 16 adet program açılmış olup, Programlardan, 599'u kadın, 58'i erkek olmak üzere toplam 657 kişi faydalanmıştır. Aynı dönemde Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 18 program açılmış; bu programlardan 2 bin 590'ı kadın, 679'u erkek olmak üzere toplam, 3 bin 269 kişi faydalanmıştır" şeklinde konuştu.

2026 yılının ilk üç aylık döneminde, İşsizlik Ödeneği kapsamında 4 bin 159 kişi işsizlik ödeneği başvurusu alındığını kaydeden Vali Osman Varol, "Başvuran 1.500 kişiye İşsizlik ödeneği bağlanmıştır. İşsizlik Ödeneği kapsamında devam eden ödemelerle birlikte toplam ödeme tutarı: 131 milyon 646 bin 773 TL'dir. 2026 Ocak-Mart döneminde, toplamda; 60 kurs ve program açılmış, bu kurs ve programlardan 3.282'si kadın ve 808'i erkek olmak üzere 4.090 kişi faydalanmıştır. Bu kurs ve programlar kapsamında katılımcılara toplam 379 milyon 866 bin 440,15 TL ödeme yapılmıştır. 2026 yılı ilk üç aylık dönemde kurs ve programlara 379 milyon 866 bin 440,15 TL ve İşsizlik ödeneği kapsamında ödenen 131 milyon 646 bin 773 TL ile birlikte kurumumuz tarafından işgücü piyasasına yaklaşık, 511 milyon TL katkı sağlanmıştır.

İşgücü piyasasının nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yardımcı olmak ve Meslek Liselerimizi daha fonksiyonel hale getirmek amacıyla, İlimiz merkez ve ilçelerindeki Meslek Liselerinde yeni meslek/bölüm alan-dallar açılmıştır. İşlevini yitiren bölümlerin kapanışı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı