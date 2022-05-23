Tepebaşı'nda İkiz Kardeşlerin Çifte Mutluluğu - Haberler

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Tepebaşı'nda İkiz Kardeşlerin Çifte Mutluluğu

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tepebaşı'nda İkiz Kardeşlerin Çifte Mutluluğu

Tepebaşı Belediyesi’ne başvuruda bulunarak dünya evine giren ikiz kardeşler Mekke ve Medine Canavar, çifte mutluluk yaşadı. İkiz kardeşler, düzenlenen nikah töreninde mutluluğa birlikte ‘evet’ dedi.

Tepebaşı Belediyesi'ne başvuruda bulunarak dünya evine giren ikiz kardeşler Mekke ve Medine Canavar, çifte mutluluk yaşadı. İkiz kardeşler, düzenlenen nikah töreninde mutluluğa birlikte 'evet' dedi.

Tepebaşı Belediyesi, dünya evine giren çiftlerin mutluluğuna ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi'ne başvuruda bulunarak dünya evine giren ikiz kardeşler Mekke ve Medine Canavar, Burak Saraç ve Buğra Aktı ile evlendi. Nikah töreninde konuşan Mekke ve Medine Canavar, "Aynı gün doğduk, aynı mesleği yapıyoruz. Her şeyi birlikte yaptık. Beraber büyüdük, her anımızı birlikte yaşadık, şimdi aynı işi aynı mesleği yapıyoruz. Bugünü de böyle güzelleştirmek istedik ve nikahımızın da aynı tarihte olmasını istedik" diye konuştu.

Çiftlerin nikahını kıyan Tepebaşı Belediyesi nikah memuru da aynı zamanda birbirlerinin nikah şahidi olan Mekke ve Medine kardeşlere ve damatlar Burak Saraç ve Buğra Aktı'ya ömür boyu mutluluklar diledi.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Tepebaşı, Evlilik, Medine, Mekke, Yerel, Haberler

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