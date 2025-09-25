İkiz Anneleri Merve Türkoğlu Amansız Hastalığa Yenik Düştü

Mersin'in Erdemli ilçesinde ikiz çocukları olan hastane personeli kadın, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde görev yapan ve 1 buçuk yaşında ikizleri olan 37 yaşındaki Merve Türkoğlu, beynindeki tümör nedeniyle yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı.

Hayata gözlerini yuman 2 çocuk annesi Türkoğlu için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Gözyaşları arasında dua eden mesai arkadaşları genç annenin tabutuna sarılarak onu uğurladı.

Türbe Mezarlığı'na götürülen cenaze kılınan namazın ardından toprağa verildi. - MERSİN