İki kuşağın asker ressam eserleri Ankara'da açılan sergide sanatseverlerle buluştu

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Türk resim sanatının gelişiminde önemli bir yere sahip olan Asker Ressamlar Kuşağı'nın eserleri ile günümüz asker ressamlarının çalışmaları, "Asker Ressamlar Sergisi" ile Ankara'da sanatseverlerle buluştu. İki kuşağın ortaklaşa düzenlediği sergi, 25 Ekim 2026 tarihine kadar açık olacak.

Ankara-2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Arif Hikmet Koyunoğlu Sergi Salonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı tarafından açıldı. Açılışa asker ressamların yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergide Asker Ressamlar Kuşağı sanatçılarından Halil Paşa (1857-1939), Hüseyin Zekai Paşa (1860-1919), Ali Bey (?-?), Hüseyin Giritli (1873-?), Diyarbakırlı Tahsin (Siret) (1875-1937), Ali Sami Yetik (1876-1945), Mehmet Ruhi Arel (1880-1931), Ali Cemal Benim (1881-1939) ve Hikmet Onat (1882-1977) gibi büyük ustaların yanı sıra Ahmet Öğreten, Ayhan Özyavuz, Baha Özyükseler, Benan Küçükoğlu, Cihangir Akşit, Emine Apatay Alkanalka, Erdal Bölükbaşı, Ersin Yaman, Ertan Aykanat, Erol Altunay, Erol Efir, Halil Öztunç, Haluk Aydemir, Hürriyet Munanoğlu, Hüseyin Bulut, Hüseyin Korzay, İkrami Özturan, Kamuran Apaydın, Kazım Murat Özkan, Nadir Soydan, Nazım Kervan, Nazmi Tokgöz, Necdet Şen, Oktay Yener, Özcan Kutlu, Özer Ünsal, Sabri Topdağı, Selahattin Sosay, Seyfettin Koç, Sinan İlen, Şenol Alparslan, Turan Kaplan, Yasin Çiçek ve Yaşar Yıldız'ın eserleri yer alıyor. Tarihi mirasın yanı sıra günümüz asker ressamlarının eserlerine de yer verilen sergi, asker ressamlık geleneğinin geçmişten günümüze uzanan sürekliliğine dikkat çekiyor.

Serginin teması: Türk dünyası

Günümüz asker ressamlarının eserleri için belirlenen "Türk Dünyası" teması ise serginin kültürel boyutunu öne çıkarıyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan ortak kültürel miras; tarih, dil, sanat, mimari, gelenek ve ortak hafızanın farklı yansımaları üzerinden sanatçıların yorumlarıyla tuvallere taşınıyor. Bozkırın geniş coğrafyasından geleneksel motiflere, mimari yapılardan şehirlerin ruhuna kadar farklı görsel unsurlar, çağdaş sanat anlayışlarıyla yeniden ele alınıyor. İki kuşağı buluşturan bu anlamlı serginin anlamlı bir yönü de 1979 yılında Kara Harp Okulu Resim ve Seramik Atölyesi'ni kurarak genç subaylara sanatı aşılayan Emekli Tümgeneral Dr. Cihangir Akşit'in eserleriyle sergiye katılımı ve kendisinin de açılışta hazır bulunması oldu. Yıllar sonra atölyelerinin kurucu hocalarıyla buluşan asker ressamlar büyük bir mutluluk yaşadı.

Öte yandan 25 Ekim gününe kadar açık olan sergideki tabloları görmek için Yalova'dan 40 sanatsever, bir otobüs tutarak Ankara'ya geldi. Kendilerini "resim" ve "türkü dostları grubu" adı veren sanatseverler, Asker ressamlar sergisindeki eserlere ilgi gösterdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı