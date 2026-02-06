Alev Alatlı'nın fikir mirası Kapadokya Üniversitesi'nde yaşatılıyor

Kapadokya Üniversitesi kurucusu Alev Alatlı'nın mütefekkir kimliğini, fikir dünyasını ve ardında bıraktığı düşünce mirasını anlamaya odaklanan III. 'Alev Alatlı'yı Anlamak' Sempozyumu başladı.

Sempozyuma; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç, Nevşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Kapadokya Alan Başkanı Aydın Cem Aslanbay, Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda F. Aktan, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, sanatçı Günseli Kato, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Cemil Şinasi Türün ile çok sayıda akademisyen, öğrenci ve Alatlı'nın sevenleri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, konuşmasında Alev Alatlı'yı anmanın yalnızca bir vefa değil; kültüre, dile ve düşünce derinliğine sahip çıkma iradesi olduğunu ifade etti. Alatlı'nın Batı'yı bilen ancak kendi köklerinden kopmayan, modernliği okuyan fakat taklit etmeyen bir münevver olduğunu belirten Mumcu, onun entelektüel bağımsızlık ve yerli düşünce mücadelesinin bugün de önemini koruduğunu vurguladı. Mumcu, Alatlı'nın kültürü geçmişe ait bir unsur değil, geleceği kuran asli bir güç olarak gördüğünü, dijital çağda yüzeyselleşen bilgi karşısında "idrakle düşünme" çağrısının yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da konuşmasında, Alev Alatlı'nın hem eserleriyle hem de üniversite kurma iradesiyle kalıcı bir miras bıraktığını söyledi. Alatlı'nın "parmağa değil, parmağın gösterdiği yöne bakma" çağrısının hakikat, merhamet ve insan onuru merkezli bir istikameti işaret ettiğini belirten Karasar, onun zihinsel bağımsızlık mücadelesinin güncelliğini koruduğunu ifade etti. Karasar, Alatlı'nın dar entelektüel çevrelere sıkışmayı reddeden bir düşünce insanı olduğunu vurgulayarak, "Orada kimse var mı?" sorusunun Anadolu'nun dört bir yanında karşılık bulduğunu kaydetti. Üniversitenin mottosu olan "akıl, ahlak, adalet, adap ve aşk" vurgusunun da bu fikri mirasın kurumsal bir yansıması olduğunu belirtti.

Kapadokya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Funda F. Aktan ise sempozyumun yalnızca akademik değil, güçlü bir vefa boyutu taşıdığını ifade etti. Alatlı'nın hayatı boyunca Türkiye'yi merkeze alan düşünce çizgisine dikkat çeken Aktan, onun "bütüne bakma" çağrısının bugün de yol gösterici olduğunu söyledi. Aktan, Alatlı'nın bilgiyi bir güç değil, bir sorumluluk alanı olarak gördüğünü belirterek, "akıl, ahlak, adalet, adap ve aşk" ilkeleriyle şekillenen bu fikri duruşun Kapadokya Üniversitesinde somutlaştığını dile getirdi. Üniversitenin "aşkla kurulduğunu" vurgulayan Aktan, Alatlı'nın "bilgi güçtür ve bu gücün kaynağı üniversitelerdir" yaklaşımıyla üniversite kurma iradesini ortaya koyduğunu ifade etti.

İki gün sürecek sempozyumda; toplum, kimlik, iktidar, aydınlanma eleştirisi, yerli düşünce ve modernizm eleştirisi başlıkları altında oturumlar ve söyleşiler gerçekleştirilecek. Alev Alatlı'nın eserleri ve fikir dünyası, disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaya devam edecek. - NEVŞEHİR