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Vakıflar Müdürlüğü'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve İlaç Desteği

Vakıflar Müdürlüğü'nden İhtiyaç Sahiplerine Ekmek ve İlaç Desteği
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Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Fahreddin Ali bin Hüseyin Bin Ebubekir Vakfı'nın hayır şartı gereği ihtiyaç sahiplerinin ekmek borçlarını ödeyerek ücretsiz ekmek almalarını sağladı. Ayrıca Sultan I. Süleyman Vakfı'nın hayır şartı kapsamında, hastaların eczaneye ödemeleri gereken ilaç fark ücretlerine katkıda bulunuldu. Müdürlük, Türkiye genelinde '1001 Hayır Şartı Projesi' ile vakfiye şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, hayır şartı gereği ihtiyaç sahibi vatandaşların ekmek borçlarını öderken, eczaneye ödenmesi gereken ilaç fark ücretlerini de karşıladı.

Fahreddin Ali bin Hüseyin Bin Ebubekir (Sahib-i Ata) Vakfı hayır şartı gereği, Samsun Vakıflar Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi kimselerin ekmek borçları ödenerek ücretsiz sıcak ekmek almaları sağlandı.

Ayrıca Sultan I. Süleyman Vakfı hayır şartı gereği ihtiyaç sahibi hastaların eczaneye ödemesi gereken ilaç fark ücretlerine de Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından katkıda bulunuldu.

Öte yandan Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde '1001 Hayır Şartı Projesi' kapsamında farklı vakfiye şartlarının yerine getirilmeye devam edildiği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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