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Vali Yılmaz, TEKNOFEST İHA Yarışmaları İçin Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Vali Yılmaz, TEKNOFEST İHA Yarışmaları İçin Eğitim Merkezini Ziyaret Etti
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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TEKNOFEST kapsamında İnönü THK Eğitim Merkezi'nde İHA yarışmalarına hazırlanan 200 pilot adayını ziyaret etti. Gençlerin geliştirdiği insansız hava araçlarını inceleyen Vali, simülasyon testi yaparak başarılar diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmalarında görev alacak pilotların eğitim gördüğü İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden ve yurt dışından gelen takımların, kendi geliştirdikleri insansız hava araçlarıyla yarışmalara hazırlandığını belirtti. Yaklaşık 200 pilot adayının eğitim aldığı merkezde yürütülen çalışmaların gençlerin havacılık ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sunduğu ifade edildi. Vali Yılmaz, eğitim alanında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet etti. Takımlar tarafından geliştirilen İHA'ları yakından inceleyen Yılmaz, kumandayı kullanarak simülasyon ortamında aracı test etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gençlerin teknoloji üretimine olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, TEKNOFEST'in milli teknoloji hamlesine katkı sağlayan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek yarışmalara katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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