İHA: 'Yaptığımız haberlerin sonuna kadar arkasındayız'

İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü, Iğdır muhabiri Sebahattin Yum'un "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberiyle ilgili gözaltına alınması süreciyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Iğdır Valiliği tarafından muhabirimizin uzun süredir gerçeğe aykırı, yanıltıcı ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan haber ve paylaşımlar yaptığı iddia edilmektedir. Muhabirimizin yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberinde hem fotoğraf hem de görüntü mevcuttur. Haberde, görüntüde yer alanlar dışında herhangi bir ilave abartı bulunmamaktadır. Yaptığımız haberin fotoğraf ve görüntüleri konuyu tüm ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Muhabirimizin sürekli olumsuz haber yaptığı iddia edilmektedir. Muhabirimiz yalnızca haber olduğu zaman görüntü ve fotoğraflarıyla ispatlayarak haberlerini hazırlamaktadır. Muhabirimiz sürekli denilen süreçte 2 tane haber yapmıştır. Habercilik ilkeleri doğrultusunda herhangi bir düzeltme veya tekzip yayımlanmadığı iddia edilmiş fakat konu fotoğraf ve görüntülerde mevcut olduğu için ortada tekzip edilecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Muhabirimizin dronu gazetecilik faaliyeti dışında ticari amaçlarla kullandığı ve izinsiz uçurması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı iddia edilmiştir. Muhabirimiz, dronu ticari amaç için uçurmamış, 'Iğdır'da düğünde patlatılmak istenen havai fişek faciaya neden oluyordu' haberini takip etmek için kullanmıştır. Ayrıca 500 gram altındaki dronlara izin gerektirmediği bu nedenle ceza olmadığı halde hukuka aykırı olarak para cezası verilmiştir.

Türk milletinin en önemli varlığı şehitler, şehit yakınları ve gazilerdir. Gazileri yağmur altında bekletmemek için gerekli tedbirleri almayan ve çöp içindeki şehitlikleri temizletmeyen sorumlulara hesap sormak yerine, bunu haberleştiren gazeteci gözaltına alınmaktadır. İhlas Haber Ajansı olarak yaptığımız haberlerin arkasındayız. Gözaltına alınmalar bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Gazeteci olarak ilk vazifemiz olan kamuoyunu doğru olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz. Haberlerimizin doğrulunun ispatı görüntü ve fotoğraflarda mevcuttur. Olmayan bir şey muhabirimiz tarafından haberleştirilmemiştir. İHA, Anayasa'nın basın kanununun basın ahlak ilkelerinin kendisine verdiği hak ve görevler doğrultusunda elde ettiği haberleri tarafsız bir şekilde kamuoyuna yansıtmaktadır" ifadelerine yer verildi. - ERZURUM