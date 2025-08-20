İHA Muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni

Gaziantep'teki otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, ölümünün 3. yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı. Programa ailesi, dostları ve meslektaşları katıldı.

Gaziantep'te meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

Gaziantep'te, 20 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen otobüs kazasında İhlas Haber Ajansı muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4'ü sağlık, 3'ü itfaiye personeli olmak üzere toplam 16 kişi hayatını kaybetmişti.

İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver unutulmadı

Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anıldı.

"Umut ve Muhammed'i unutturmayacağız, unutmayacağız"

Düzenlenen programda konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, "Meslektaşımız hem Umut kardeşimizi hem de Muhammed kardeşimizi anmak için buradayız. Onları özlemle, rahmetle ve dualarla andık burada. Ailesi, sevenleri, dostları meslektaşları onları aramızdan ayrılışlarının 3. yıl dönümünde yalnız bırakmadı. Aileleri bize emanet, biz onların acılarını paylaşıyoruz. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız. Hem Umut kardeşimiz hem de Muhammed kardeşimiz meslek aşkıyla sahadaydılar. Tehlikeyi göze aldılar ve elim bir trafik kazasında kaybettik onları. İnşallah onları unutturmayacağız, unutmayacağız" dedi.

Şahinbey ilçesi kırsal Zeytinli Mahallesi mezarlığında yapılan anma programına Tanrıöver'in ailesi, yakınları, arkadaşları, basın mensupları, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı. - GAZİANTEP

