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Iğdır Ramazankent'te çıkan saman yangınında yaklaşık bin 100 balya zarar gördü

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Iğdır Ramazankent'te çıkan saman yangınında yaklaşık bin 100 balya zarar gördü
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Iğdır'ın Ramazankent köyünde saman balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık bin 100 balya saman zarar gördü. İl Özel İdaresi ekiplerince kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma ve küllerin temizlenmesi çalışması başlatıldı.

Haber: Serdar ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'ın Ramazankent köyünde çıkan yangında yaklaşık bin 100 balya saman zarar gördü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma ve temizlik çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ramazankent köyünde saman balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine İl Özel İdaresi Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık bin 100 balya saman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının yanı sıra yangının ardından oluşan küllerin temizlenmesine başlandı.

İl Özel İdaresi, yaptığı açıklamada, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, müdahalede görev alan personele teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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