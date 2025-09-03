Haberler

Iğdır Emniyet Müdürü Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Iğdır Emniyet Müdürü Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazileri derneklerinde ziyaret ederek hatıralarını dinledi ve sorunlarını ele aldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birlikte 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmet Tağal ve üyeleriyle bir araya gelen Müdür Turgay, gazilerle sohbet ederek onların hatıralarını dinledi. Ziyarette gazilerin sorunları ve talepleri de ele alındı. Emniyet Müdürü Turgay, Kıbrıs gazilerinin vatan için verdikleri mücadelenin unutulmayacağını belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Dernek Başkanı İsmet Tağal ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Takımına isyan bayrağını çekti! Galatasaray'dan bir bomba transfer daha

Galatasaray'dan aylarca konuşulacak bir transfer daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.