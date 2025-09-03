Iğdır Emniyet Müdürü Kıbrıs Gazilerini Ziyaret Etti

Iğdır İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ile birlikte 1974 Kıbrıs Barış Harekatına Katılanlar Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmet Tağal ve üyeleriyle bir araya gelen Müdür Turgay, gazilerle sohbet ederek onların hatıralarını dinledi. Ziyarette gazilerin sorunları ve talepleri de ele alındı. Emniyet Müdürü Turgay, Kıbrıs gazilerinin vatan için verdikleri mücadelenin unutulmayacağını belirterek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Dernek Başkanı İsmet Tağal ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - IĞDIR