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Iğdır'da Sınırda Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Türkiye-Ermenistan sınırında kaybolan 28 yaşındaki İsmail Adir için jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı. Arkadaşları tarafından kaybolduğu bildirilen Adir'in Aras Nehri'ne düşmüş olabileceği düşünülüyor.

Iğdır'da, sınırda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

IĞDIR - Türkiye- Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan İsmail Adir akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye - Ermenistan sınırında, sınırı geçmeye çalışan 4 arkadaştan 28 yaşındaki İsmail Adir, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Adir'e ulaşamayan arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Adir'in bulunması için çalışma başlattı. Sınır hattından geçen Aras Nehri'ne düşmüş olabileceğinden şüphelenilen Adir, nehir ve civarında aranıyor. Bölgeye gelen Adir'in akrabaları sinir krizi geçirdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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