Iğdır'da Engelliler Günü Etkinliği: Empati Kafe

SERDAR ÜNSAL

(IĞDIR) - Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, engelli çocuklar, bir kafe de müşterilere çay ve yemek servisi yaptı.

Iğdır'da, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla devam eden programlarda, özel eğitim öğretmenleri tarafından "Empati Kafe" etkinliği düzenledi. Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla "Empati Cafe" adıyla bir etkinlik düzenledi. Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Öğretmenler ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen etkinlikte, bir kafe de yarı zamanlı çalışan 12 zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu çocuk, müşterilere çay ve yemek servisi yaptı.

Etkinlikte, öğretmenlerin gözetiminde kafeye gelen müşterileri ağırlayan engelli öğrenciler, hünerlerini sergiledi.

Iğdır Özel Eğitim Uygulama Okulu, Öğretmenleri, "Bu gün öğrencilerimizin engeli aşmaları kendilerine öz güven duymalarını sağladıklarını görmek için burdayız. Onlara hayatın her alanında destek olmak için her zaman yanlarındayız ve engelli kardeşlerimizin fırsat verildiğinde neleri başarabildiğini görmek bizlere gurur veriyor" diye konuştu.

Engelli bir çocuk annesi Kezban Balıkcı'da engelli öğrencilere daha çok ilgi gösterilmesini her zman anılması gerektiğini belirtti, özellikle çalışan annelerin 18 yaşını dolduran engelli çocuklarına okullar açılmasını istedi.