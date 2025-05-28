İGA'nın Skywalkers Etkinliği Renkli Anlara Sahne Oldu

İstanbul Havalimanı işletmesi ( İga ) çalışanları için düzenlenen "Skywalkers" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

İga çalışanları için bu yıl altıncısı düzenlenen "Skywalkers" etkinliği gerçekleştirildi. Havalimanının otopark alanında Beyazit Öztürk'ün sunumunu yaptığı etkinliğe İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, sanatçılar Ümit Sayın ve Reyhan Karaca katıldı. Sanatçılar konser vererek katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik hakkında konuşan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, "Skywalkers bizim yıllık artık geleneksel etkinliğimiz oldu biliyorsunuz. Bütün yıl boyunca sıkı çalışıyoruz. Büyük fedakarlıklar gösteriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber hem geçtiğimiz yıldaki başarıyı kutladığımız hem de takip eden yıla motive olduğumuz bir etkinlik Skywalkers. 2 gün boyunca devam ediyor. Çok güzel başladı enerjisi çok yüksek, pozitif dolayısıyla arkadaşlarımızı burada ağırlamaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda devam eden yatırımlardan da bahseden Bilgen, "4'üncü pist aslında ciddi anlamda ilerledik yatırımın önemli bir kısmı tamamlandı. Önümüzdeki yıl ortasına doğru tamamlamayı planlıyoruz. 4'üncü pist yatırımı yanı sıra otel yatırımımız var. Genel havacılık yatırımımız var. Onlarda busene içerisinde tamamlayarak açacağımız yatırımlar. 2025'in ilk yarısında hem rakamlar olarak hem bütçesi olarak hemde bu projelerimizin ilerleme olarak hedeflediğimiz noktalarda ilerliyoruz. Dolayısıyla sıkı çalışmaya devam" diye konuştu.

"Geçtiğimiz hafta ortada haftalık 21 olan uçuş hakkı 49'a yükseldi"

Geçen yılı 80 milyon yolcunun üzerinde kapattıklarını belirten Bilgen, "Bu yılda 84 milyonu geçtiğimiz 85 milyona yaklaştığımız bir yıl olmasını hedefledik. Bu anlamda da yine önemli konulardan bir tanesi hem Türk Hava Yolları'nın yeni noktalara uçuşlar başlatması hem de yeni hava yollarının havalimanımıza gelmeye devam etmesi. Bir süredir çok ciddi Çin'deki uçuş sayıların arttırılması ile ilgili kaynaklarımız vardı biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta orda da haftalık 21 olan uçuş hakkı 49'a yükseldi. Bununda yıllık bazda yaklaşık bir milyon yolcuya etkisi olacak. İleriye dönük olarak ta aslında orada çok daha büyük potansiyel var. Onunda aslında önü açılmış oldu. 15 yıllık oradaki uçuş hakları değiştirilmiyordu. Oradaki çabalarımızın da aslında bu şekle gelmiş olması noktası sivil havacılığa orada teşekkür etmek lazım. Bizim arkadaşlarımızı da teşekkür etmek lazım. Önümüzü ciddi anlamda açtı" ifadelerini kullandı.

"En yüksek sekmendeki yolculara özel bir hizmet vermeye planladığımız yeni bir iş modeli"

Yolcu deneyimlerini önemsediklerini ve yolculara özel hizmet eden bir iş modeline gideceklerini ifade eden Bilgen, "Eylül sonu gibi hedefliyoruz. Orada aslında işin büyüklüğü veya rakamsal boyutunda daha çok prestij projesi bizim için. Dünyada örneği olmayan en yüksek sekmendeki yolculara özel bir hizmet vermeye planladığımız yeni bir iş modeli. Dolayısıyla aslında orada heyecanla bekliyoruz. Şimdi biliyorsunuz aslında bizim işimizin merkezinde yolcu deneyimi var. İstanbul havalimanını rakiplerinden ayıran özelliklerinden bir tanesi de aslında bu yolcu deneyimini kişiye özel olarak şekillendirmiş olması. Biz açıldığımız ilk günden itibaren farklı yolcu sekmenlerin ihtiyaçlarına göre kendimizi şekillendiriyoruz. Biliyorsunuz 65 yaş üstü için ayrı programımız var, çocuklu aileler için ayrı programımız var, engelliler için gene İstanbul Havalimanı erişebilirlik kategorisinde gene dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Burada da yine üst sekmen genel havacılık ve özel jet kullananlar yanı sıra aslında ticari uçuşlarda da misafir edilen yolculara o deneyimi sunacağımız bir modelden bahsediyoruz. Türk Hava Yolları olabilir diğer hava yollarının First Class veya Business Class yolcularına da özel hizmet almak isteyen yolculara özel. Gerçekten çok farklı deneyim yaşayacakları bir modelden bahsediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL