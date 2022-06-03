IFAT'22 Fuarı'nda KADEME rüzgârı - Haberler

Almanya Münih'te düzenlenen ve sektörünün en büyük organizasyonu olan IFAT Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı'nda KADEME yerini aldı. 30 Mayıs-3 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen fuara KADEME'nin Yol Süpürme, Çöp Toplama ve Kanal Açma araçları damga vurdu.

Daha az atık, hammaddelerin yeniden kullanımı, temiz su ve iklime dayanıklı tüm araçların sunulduğu, dünyanın en büyük teknoloji ve ticaret fuarı IFAT 2022'de Türkiye'nin yerli ve milli temizlik araçları ve ekipmanları üreten öncü şirketlerinden KADEME yerini aldı. 30 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında Messe München'de düzenlenen fuarda KADEME'nin yol süpürme, çöp toplama ve kanal açma araçları yoğun ilgi gördü. Fuara katılan KADEME A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak, "Avrupa'da yerli ve milli üretim yapan KADEME araçlarımızı sergilemekten gurur duyuyoruz. Biz süpürme makinaları, çöp toplama araçları, su ve kanal ekipmanları, platformlar başta olmak üzere bir dizi teknolojik ürüne yerli ve milli üretim imzası atıyoruz. Türkiye, temizlik araç ve cihazlarında yerli ve milli teknoloji ile global marka yolunda. 65 ülkeye ihracat yapan KADEME sayesinde, Türkiye Avrupa'da ve dünyada temizlik teknolojilerinde kendini kanıtladı" diye konuştu.

KADEME Almanya'da yoğun ilgi gördü

Almanya Münih'te düzenlenen ve sektörünün en büyük organizasyonu olan IFAT Uluslararası Çevre Teknolojileri Fuarı ile ilgili görüşlerini dile getiren Albayrak, "Kaliteli Türk malı ürünler ile dünya pazarında dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Aldığımız siparişlerin üretimine başladık. Temizlik teknolojileri üst yapı sektöründe kısa sürede Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketi olduk" şeklinde konuştu.

500 belediye KADEME araçlarını kullanıyor

Benzerlerine göre daha işlevsel ve daha uygun maliyetli sıfırdan yerli ürün ürettiklerini söyleyen Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'de bu tarz iş yapan firma sayısı çok az. Yapanlar da ithal parçalarla bu işi yürütmeye çalışıyor. Biz KADEME olarak her şeyimizi sıfırdan üreterek kullandığımız motorlara kadar yerlilik ve milliliği önceliğimizde tutuyoruz. Yerli üretime katkı sunmak amacıyla milli duygularla ülkemizin kazanması için mücadele veriyoruz. Belediyelerimizin de rakiplerine nazaran daha uygun fiyatlı ve daha üstün özellikli olan milli ürünlerimize dikkat çekmek istiyoruz. Cari açığı düşürmek ve yerli politikalarla bu tarz üretimlerin gelişmesi için birlikte hareket etmeye vurgu yapıyoruz. Şu ana kadar Türkiye çapında 500 belediye ürünlerimizi kullandı ve kullanmaya devam ediyor" dedi.

Global marka olma yolunda

Aynı zamanda KADEME'nin global bir marka olma hedefi doğrultusunda ihracatta hızla büyüdüğünü ifade eden Albayrak, "Sıfır emisyon ile çevreci, motor ve akü aksamı ile enerji verimliliği konularında avantaj sağlıyoruz. İthal edilen araçlar nedeniyle milli servetimiz yurt dışına gidiyordu. Şu anda çok şükür sermayemiz ülkemizde kalıyor. Ülkemizin yerel yönetimleri de yerli ve milli ürünleri tercih ediyor. Dünyada ise 65 ülkeye ihracat gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel