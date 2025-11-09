İEÜ'lü Öğrencilerin Başarısı Kısa Film Yarışması'na Damga Vurdu

Kadir Has Üniversitesi (KHAS) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kısa Film Yarışması'na, İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) gençlerin başarısı damga vurdu. İEÜ Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden bu yıl mezun olan Tuğba Yaşar, 'Taşın Rengi' isimli belgesel filmiyle birinciliğe ulaşırken; öğrenciler Yağmur Türkmenoğlu ve Bilge Olcay Yılmaz ise 'Thrifted' isimli filmleriyle üçüncülük elde etti. Adana Altın Koza Film Festivali'nin ardından KHAS Kısa Film Yarışması'nda da birinciliği kimseye kaptırmayan Yaşar, ödülleri seriye bağladı.

Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından düzenlenen ve 200'den fazla filmin başvurduğu yarışmada, finale kalmayı başaran birbirinden iddialı 10 film arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Nezaket Erden, Onur Saylak, Melis Behlil, Esin Paça Cengiz ve Defne Tüzün'den oluşan jüri, tüm filmleri büyük bir titizlikle inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunu Tuğba Yaşar ile üçüncü sınıf öğrencileri Yağmur Türkmenoğlu ve Bilge Olcay Yılmaz, ödüle ulaşarak büyük gurur yaşadı.

"Annesinin hatıralarını anlattı"

Birincilik kazandığı Taşın Rengi/Renge Kevir adlı film hakkında bilgi veren Yaşar, "Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nden bu yıl birincilikle mezun oldum. Ödül aldığım film, aslında üçüncü sınıfta yaptığım bir projeydi. 'Dijital Medya Sanatları Stüdyosu' dersinde bir medya sanat projesi hazırlamamız istenmişti. Ben de kolaj, arşiv fotoğrafları, videolar ve animasyonu bir araya getiren bir medya çalışması yaptım. Filmin konusunu annemin Mardin'deki çocukluk hatıraları oluşturuyor. Evde, cam kenarına bir masa kurup tripotla kamerayı sabitledim. Kestiğim fotoğraf ve videolarla kolajlar hazırladım. Filmin tamamını ev ortamında çektim" diye konuştu.

"Sinema çocukluk aşkımdı"

Adana Altın Koza Film Festivali'ndeki öğrenci kategorisinde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazandıktan sonra, aynı filmle KHAS Kısa Film Yarışması'nda da birinciliğe ulaşmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten Yaşar, "Sinema, benim çocukluk aşkım. Babamla birlikte izlediğimiz filmler, bu ilgiyi daha da büyüttü. Küçüklükten gelen bu tutkunun, bugün ulaştığım başarıda büyük payı var. Şimdi, okulda başladığım ama tamamlayamadığım projeleri bitirmek ve 2026 kış döneminde sinema alanında yüksek lisans yapmak istiyorum" diye konuştu

"Bitpazarından çıkan hikaye"

Yarışmada 'Thrifted' filmiyle üçüncülüğü kazanan Bilge Olcay Yılmaz ve Yağmur Türkmenoğlu ise hazırladıkları arşiv belgeselinin öyküsünü şöyle anlattı: "İzmir'deki bitpazarından eski bir kamera satın aldık. Kamerayı incelemek için açtığımızda, içinde yaklaşık 20 yıl önce çekilmiş videolar bulduk. Videolarda yer alan kişilere ulaşmak ve görüntüleri onlara teslim etmek istedik. Sosyal medya aracılığıyla bu kişilere ulaştık ve videoları verdik. Çok mutlu oldular. O an aklımıza, bu süreci anlatan bir arşiv belgeseli çekme fikri geldi. Böylece, hem o kişiler hem de bizim için anlamlı bir hikaye ortaya çıktı." Yarışmada ödül alacaklarını hissettiklerini belirten Yılmaz ve Türkmenoğlu, "Ödül haberini aldığımızda çok sevindik. Bundan sonra da festivallere katılmayı, mezuniyetin ardından ise sinema sektöründe kariyerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR