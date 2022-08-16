İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Yerel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz" dedi. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel Türkiye Cumhuriyeti Süleyman Soylu Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. - Haberler

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