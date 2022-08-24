Bakan Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba

Bakan Soylu, son zamanlarda festival ve konserlerin iptal edilmesi hakkında valileri uyararak "Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Festival adı altında gayrikanuni olarak hiçbir organizasyona devletin izin vermeyeceğini ifade eden Soylu, "Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" dedi.

Muğla Valiliği tarafından Milyon Fest'in iptal edilmesi sonrası sosyal medyada son aylarda Türkiye'de iptal edilen konser ve festivaller gündem oldu. Türkiye'de son 4 ayda 14 konser ve festival çeşitli nedenlerle iptal edildi.

KILIÇDAROĞLU: VALİLERİ UYARIYORUM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma. Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" dedi.

SOYLU: VALİLERİ İMAMOĞLU İLE KARIŞTIRDIN GALİBA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.

SON 4 AYDA İPTAL EDİLEN 14. ORGANİZASYON

Türkiye'de son 4 ayda; Eskişehir Anadolu Fest, Niyazi Koyunca Pendik Konseri, Zonguldak Kozlu Mizik Festivali, Munzur Küktür ve Doğa Festivali, Kazdağı Ekoloji Festivali, Gökçeada Meryem Ana Panayırı, ODTÜ Bahar Şenliği, Muş Metin-Kemal Kahraman Konseri, Aynur Doğan Bursa ve Kocaeli Konserleri, Başkent Kültür Yolu Festibali Miae Konseri, Başkent Kültür Yolu Festivali Ara Malikian Konseri, Apolas Lermi Denizli ve Bostancı Konserleri ve son olarak Milyon Fest Fethiye çeşitli nedenler gösterilerek iptal edildi.