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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'da yağmur altında şemsiyesiyle Bakanlığa yürüdü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Ankara'da hafif yağış altında şemsiyesiyle İçişleri Bakanlığına yürüdü. Bakan Çiftçi'nin yağmura rağmen yürümeyi tercih ettiği anlar objektiflere yansıdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Ankara'nın yağmurlu bir gününde şemsiyesi ile yürürken görüntülendi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Yusuf Beyazıt'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığına yürüyerek döndü. Ankara'da hafif yağışın etkili olduğu sırada şemsiyesini alarak yola çıkan Bakan Çiftçi, yağmura rağmen yürümeyi tercih etti. Bakan Çiftçi'nin şemsiyesiyle gerçekleştirdiği yürüyüş, objektiflere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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