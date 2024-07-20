İçişleri Bakanı Yerlikaya: Trabzon'da terörün kökünü kazıyoruz

ESRA NUR PERVAN

(TRABZON) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çeşitli programlara katılmak üzere Trabzon'a geldi. Yerlikaya, " Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzon'da DSİ Sosyal Tesisleri Necip İbo Konferans Salonu'nda yapılan Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Güvenlik Toplantısı'na Bakan Yerlikaya'nın yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tüm Amiral Ahmet Kendir, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile Trabzon'un Emniyet Müdürü Murat Esertürk ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer katıldı.

"Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz"

Bakan Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Haziran 2023- 30 Haziran 2024 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili ve sağlamış olduğumuz kişilere, mallara ve diğer tüm suç türlerine karşı önleyici hizmetlerimizin geldiği nokta ve bunları aydınlatıp adalete teslim etmeyle ilgili rakamlarımızın her birini tek tek burada inceledik, irdeledik.

Trabzon sahip olduğu 4 bin yıllık kadim tarihiyle bu toprakların, bu coğrafyanın tapusudur. Trabzon, 'biz toprakları değil, gönülleri fethetmeye gidiyoruz' diyen Sultan Fatih'in bizlere kutlu emanetidir. Bizler de bu kutlu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu aziz şehirde Bakanlık olarak huzur ve güven sağlamak için terör örgütlerinden uyuşturucu satıcılarına, organize suç örgütlerinden dolandırıcılara ve göçmen kaçakçılarına kadar mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bu kapsamda Trabzon'da terörün ve teröristlerin kökünü kazıyoruz. Tüm Türkiye'de ve tüm şehirlerimizde de şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyoruz ve kararlıyız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemize devam ediyoruz. Eren Bülbül evladımız gibi başka hiçbir vatan evladımızı daha teröre kurban vermek istemiyoruz. Bu amaçla bölücü terör örgütü PKK, KCK, FETÖ, DEAŞ ve sol terör örgütlerine yönelik Trabzon'umuzda toplam 64 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 9'u tutuklandı, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildi."

"Kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor"

Asayiş rakamları ve NARVAS uygulaması hakkında konuşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu ticareti, toplumsal siyasal ve ekonomik içeren çok boyutlu sosyal bir sorun. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Trabzon'da yine aynı dönemde 230 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 1910 zehir taciri gözaltına alındı. Bunların 175'i tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Tabii her gittiğimiz şehirde biz uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili şunu söylüyoruz; bunun bir arz cephesi bunun bir talep cephesi olduğunu söylüyoruz. Arz cephesinde daha çok görev İçişleri Bakanlığı'nın ve biz bu noktada geldiğimiz günden bu yana hem rakamlar noktasında sizlerle bunu paylaşıyoruz. Kararlılığımızı zaten bütün ülke biliyor ama talep cephesinde biz şunu söylemek istiyoruz gençlerin, tüm vatandaşların bilinçlenmesi ve bunu uyuşturucuya yaklaşmama noktasında, dirençlenme noktasında da bizim hep beraber topyekun Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerektiğinin bir kere altını çizmek istiyorum. Bu noktada hep beraber gayret göstermeliyiz ve bu hep beraber gayret noktasında da aslında biz Trabzon'da hemşehrilerimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim NARVAS adı altında bir yazılım programımız var. Duyduğumuz, işittiğimiz, uyuşturucu satıcılığı veya kullanımıyla ilgili. Bunlarla ilgili bildiklerimizi güvenlik birimlerimizle yani uyum aplikasyonumuzla 112'yle bunları söylenmek bize güç veriyor ve mücadelemizi çok daha etkin hale getirmiş oluyoruz. Diğer bir konu organize suç örgütleriyle ilgili yasa dışı faaliyetlerden kar elde etmek için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu suç girişimleriyle mücadele noktasında da göreve başladığımız günden bu yana kararlılığımızı bütün aziz milletimiz görüyor.

Son olarak emniyette 10 yaşın üzerindeki araçları hizmetten alacaklarını belirten Bakan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Şöyle bir tespitte de bulunduk 10 yaşın üstünde emniyet ve jandarma emanet araç sayılarımızı aldık. Bu araçların üzerine daha da sayı ekleyerek 350 hadi buradan kendimizi bağlayalım, 350 araçla beraber 10 yaşın üstünde emniyet ve jandarmadaki envanterdeki araçlarımızı çıkarıyoruz hizmetten. Kendimize 2, 2.5 aylık teslimat süresine göre bir zaman biçtik. Böylelikle yapmak istediğimiz şey şu, jandarma bölgesinde ve emniyet bölgesinde trafik devriye araçlarımız ve önleyici, asayiş, yunus diye ifade ettiğimiz devriye araç katbekat artırıyoruz. Hepsi yeni araçlar. Hepsi güvenlik görevlilerimizin emniyet ve jandarmamızın yaka yüz tanımalı kamera eşliğinde Trabzonlu hemşehrilerimize hizmet etmeye başlayacaklar."