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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Karabük'te Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam Karabük'te Ziyaretlerde Bulundu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Karabük'teki ziyaretleri sırasında valilik, güvenlik hizmetleri ve eğitim merkezlerinde incelemelerde bulundu. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası Safranbolu'yu da ziyaret ederek tarihi yapılar hakkında bilgi aldı.

Karabük'e gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makamda Yavuz ile görüşen Bakan Yardımcısı Sağlam, kentte yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaret sırasında, Karabük'teki genel durum, asayiş ve güvenlik hizmetleri, kamu hizmetleri ve yerel yönetimlerin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Sağlam, daha sonra Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'ni (POMEM) ziyaret ederek incelemelerde bulundu. POMEM Müdürü Abdulkadir Kazan ve diğer yetkililerden, merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri ile polis adaylarının gelişim süreçlerine dair kapsamlı bilgi alan Sağlam, adaylara yönelik yaptığı konuşmada uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Safranbolu ilçesini de ziyaret eden Sağlam, ilçedeki Köprülü Mehmet Paşa Camii, Yemeniciler Arastası, Sadrazam İzzet Mehmet Paşa Camii, Cinci Hanı, Demirciler ve Bakırcılar Arastası ile Kahve Müzesi'ni gezdi.

Program sırasında tarihi ve kültürel dokunun korunması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Sağlam, Safranbolu'nun kültürel ve mimari miras açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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