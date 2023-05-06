İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan sürücülere kemer kontrolü

SİNOP - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla düzenlenen trafik denetimine katıldı. Sürücülerle sohbet eden Ersoy, kemeri takılı olan sürücülere teşekkür etti, takmayanları ise kemer kullanmaları konusunda uyardı.

1-7 Mayıs tarihleri arasında uygulanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Sinop'ta trafik denetimine katıldı. Kemeri takılı seyahat eden sürücüleri gördüğünde teşekkür eden Ersoy, takmayanları ise nazikçe uyardı. Ayrıca araçlardaki çocuklara hediye vermeyi de ihmal etmedi.

"Seni tebrik etmek için durdurduk"

Denetim sırasında aracı durduran kalabalık ekipleri görerek heyecanlanan bir kadın sürücüye ise gülerek 'korkma abla, ben İçişleri Bakan Yardımcısıyım, Valimiz, Emniyet Müdürümüz, Jandarma Komutanımız hepimiz buradayız, kemerini takmışsın seni tebrik etmek için durdurduk. Bu hafta Trafik Haftası, 'bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla uygulama yapıyoruz, farkındalığı arttırmak için" ifadelerini kullandı.

Kazalardaki ölüm sayısı 5 binlere düştü

Trafik kazalarında rekor seviyelere çıkan ölüm sayısının, alınan önlemlerle son yıllarda ciddi düşüş sergilediğini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Dün ve bugün ülkemizin her tarafında bu ve benzeri uygulamaları yapıyoruz. Allah'a şükür son yıllarda aldığımız önlemlerle, yaptığımız kampanyalarla, 2016'lı yıllarda 7 bin 500'lere ulaşmış olan trafik kazalarındaki ölüm sayımızı bugün 5 binli rakamlara kadar çekebildik. Bunda hem halkımızın dikkati, hem kamuoyumuzun bu hususa gösterdiği özen hem de basının bizlere verdiği destek, trafik görevlilerimizin, bütün güvenlik görevlilerimizin bu anlamda aldıkları önlemler tedbirler, fedakarca halkımızı uyarmaları bugün bu sonuçlara ulaşmamıza vesile oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yollarımızda güven ve huzur içinde nice güzel seyahatler temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy'a denetimde Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner ve İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran eşlik etti.