Kütahyalı esnafın 7 bin kilometrelik umre yolculuğu
Kütahya'dan yola çıkan İbrahim Kolay, Suriye ve Ürdün güzergahını kullanarak 7 bin kilometrelik bir yolculukla umre ibadetini yerine getirdi. Yolculuğu sırasında tarihi mekanlar ziyaret etti ve bölge insanının misafirperverliğinden bahsetti.

Kütahya'da çiçekçilik yapan İbrahim Kolay, otomobiliyle çıktığı 7 bin kilometrelik yolculuğun ardından kutsal topraklara ulaşarak umre ibadetini yerine getirdi. Suriye ve Ürdün güzergahını kullanarak Mekke'ye varan Kolay'ın kara yoluyla gerçekleştirdiği bu sıra dışı yolculuk, hem manevi hem de kültürel yönüyle büyük ilgi gördü.

Daha önce birçok kez umreye gittiğini belirten Kolay, bu kez farklı bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Suriye güzergahının yeniden güvenli hale gelmesiyle birlikte otomobille yola çıkmaya karar verdiklerini ifade eden Kolay, "Kara yoluyla gitmenin hissi bambaşka. Yol boyunca farklı ülkeleri, şehirleri görmek bu ibadeti daha anlamlı hale getiriyor" dedi.

Yolculuk sırasında herhangi bir güvenlik sorunu yaşamadıklarını vurgulayan Kolay, Suriye ve Ürdün'de konakladıklarını, tarihi ve manevi mekanları ziyaret ettiklerini aktardı. Şam, Amman, Akabe ve Mute gibi önemli noktaları gezdiklerini belirten Kolay, bölge insanının Türklere karşı son derece misafirperver olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan'a Tebük Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıklarını anlatan Kolay, Medine'de birkaç gün kaldıktan sonra Mekke'ye geçerek umre ibadetini tamamladıklarını söyledi. Toplam yolculuk mesafesinin yaklaşık 7 bin kilometreyi bulduğunu ifade eden Kolay, yakıt masrafının ise yaklaşık 14 bin lira olduğunu belirtti.

Bu yolculuğun birçok kişiye ilham verdiğini söyleyen Kolay, dönüşlerinin ardından kara yoluyla umreye gitmek isteyenlerin sayısında artış yaşandığını kaydetti. "Bizden sonra yola çıkanlar oldu. İnsanlar merak ediyor, cesaret alıyor" diyen Kolay, özellikle birkaç kişinin birlikte seyahat etmesi halinde maliyetin daha da düştüğünü ifade etti.

Kara yoluyla umrenin sadece bir ibadet değil, aynı zamanda kültürel bir yolculuk olduğuna dikkat çeken Kolay, "Uçakla gittiğinizde bu deneyimi yaşamanız mümkün değil. Kara yolunda hem ibadetin hem de yolun bereketini hissediyorsunuz" diye konuştu.

İbrahim Kolay'ın Kütahya'dan başlayan bu uzun yolculuğu, kara yoluyla umre yapmak isteyenler için yeni bir kapı aralarken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
