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Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız

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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in saldırganlığının Filistinlileri destekleme tutumlarını değiştirmeyeceğini belirterek uzun bir savaşa hazır olduklarını ifade etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti. el-Husi, "İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL İLE UZUN BİR SAVAŞA HAZIRIZ"

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in Orta Doğu'da sürdürdüğü katliamlara dikkat çeken el-Husi, "İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini" söyledi. İsrail ile "açık bir çatışma içinde olduklarını" vurgulayan el-Husi, "İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" ifadelerini kullandı.

"SİYONİSTLERİN SON HEDEFİ KUDÜS, MEKKE VE MEDİNE'Yİ KONTROL ETMEK"

Siyonistlerin Suriye'de doğan güvenlik açığından yararlanma ve "Büyük İsrail Projesi" kapsamında Fırat Nehri'ne ulaşma planlarına da karşı olduklarını vurgulayan el-Husi, "Siyonistlerin son hedefinin Kudüs, Mekke ve Medine'yi kontrol etmek olduğu" uyarısında bulundu.

"GAZZE'YE SALDIRILAR DURANA DEK MÜCADELE EDECEĞİZ"

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sare de İsrail'e yönelik Husi saldırılarının "Filistin halkına yönelik zulme ve Gazze halkına yönelik katliamlara yanıt olarak" gerçekleştirildiğini vurguladı. "Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere, Allah yolunda cihat, Gazze'deki mücahitlere destek ve Yemen'i savunmak için İsrail ile uzun bir savaşa hazırız" diyen Sare, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar mücadele edeceklerini" söyledi.

Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yaw Husiler, Hizbullah bit bit atiyor ama... israil tarafinda olen yok... hep digerleri oluyor, israil dim dik ayakta...

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