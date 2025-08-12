Hüseyin Okandan, YKS Türkiye 3.'sü Ahmet Yasin Ekmen ile Buluştu

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 2025 YKS Sayısal Türkiye 3.'sü olan Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi mezunu Ahmet Yasin Ekmen ile bir araya geldi.

Ak Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, 2025 YKS Sayısal Türkiye 3.'sü olan Erciyes Anadolu İmam-Hatip Lisesi mezunu Ahmet Yasin Ekmen ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmaya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da katıldı.

Gençlerin elde ettiği başarıların şehir ve ülke için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan İl Başkanı Okandan, "Hafız Ahmet Yasin kardeşimiz, azmi, çalışkanlığı ve kararlılığıyla yalnızca ailesinin değil, tüm Kayseri'nin gururu olmuştur. Bu başarının, gelecekte elde edeceği nice güzel başarıların başlangıcı olduğuna inanıyorum. Kendisini gönülden tebrik ediyor, yolunun açık, bahtının daima parlak olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ