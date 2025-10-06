Hüseyin Güven: Oğlunu Kaybettikten Sonra Mezarlığı Adeta Bir Parka Dönüştürdü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin kırsal Yamanlı Mahallesi'nde oturan ve halen öğretmenlik mesleğini sürdüren Hüseyin Güven (70), 18 yıl önce 16 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra kendini adadığı mahalle mezarlığını adeta bir parka dönüştürdü.

Yıllardır diktiği meyve fidanı ağırlıklı binlerce fidanla "ağaççı hoca" olarak tanınan Hüseyin Güven, halen bir özel okulda sınıf öğretmenliğine devam ediyor, fidan dikiyor ve boş zamanlarının büyük bölümünü Yamanlı Mezarlığı'nda geçiriyor.

Görev yaptığı yerlerde ve memleketi Yamanlı'da doğaya ve yeşile sevgisi, ağaçlara tutkusuyla bilinen Güven öğretmen, 18 yıl önce, şofbenden sızan gazdan zehirlenmesi sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden oğlunun acısını yaşıyor.

Oğlunu andıkça halen gözleri dolan "ağaççı hoca", oğlunu defnettiği Yamanlı Mezarlığı'nı 18 yılda adeta bir parka dönüştürdü, temizliği ve görüntüsüyle örnek oldu.

22 dönümü tertemiz yaptı

Hüseyin Güven, yaptığı açıklamada, 18 yıl önce lise ikinci sınıftayken 16 yaşındaki oğlunu kaybettikten sonra zamanının büyük bölümünü mezarlıkta geçirdiğini anlattı. Mezarlık alanının yaklaşık 22 dönüm olduğunu aktaran Güven, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar 1500 fidan, çiçek ve süs bitkileri diktik. Mezarlıktaki tüm bitkiler yeraltından çekilen suyla damla sulamayla sulanıyor. Fidanların tamamının hayatta kalmaları, gelişmeleri, büyümeleri, renkli çiçeklerin açması, budaması, gibi her türlü bakımını haftanın belirli günlerinde yapmaya çalışıyorum. Mezarlıktaki çalışmalarım ben sağ oldukça, sağlığım imkan verdikçe devam edecek."

4 ağaç arasına mezar planı

Mezarlığa gelenler su içsin, abdest alsın diye mermerden sebil yaptırdıklarını anlatan Güven, suyun boşa akmadığını fidanların, çiçeklerin sulamasında kullanıldığını söyledi.

Kabristan yeni mezar yerlerinin bir planla belirlendiğini dile getiren Güven, "4 ağaç arasına mezar yerleri kazdırıyoruz. Gelişigüzel olmasın düzenli olsun istiyoruz. Bütün temennimiz beklentimiz köyümüz gençlerinin bu konuya ilgi gösterip bizden sonraki süreçte burasının bir park görüntüsü halinde devam etmiş olması." dedi.

Elinde süpürgeyle yürüyüş yollarını temizliyor

Yamanlı'ya gelenlerin "Hüseyin öğretmen" nerde diye sorduklarında "Hüseyin öğretmen ya ya doğada fidan dikiyor ya da mezarlıktadır, makamı öğretmenlik ama mekanı köyün kabristanı" şeklinde yanıt aldıklarını belirten Güven, "Yaz kış demeden buradayım. Elime süpürgemi alır yürüyüş yollarını temizlerim. Ağaçlar, çiçekler yapraklarını döküyor onları süpürüyorum. Örnek mezarlık yaptık böyle temiz, güzel devam etsin istiyorum" diye konuştu.

Bursa'da benzeri yoktur

Yamanlı Mahalle Muhtarı Necati Eren, Hüseyin öğretmenin, oğlu vefat ettikten sonra adeta kendini mezarlığa adadığını sadece çocuğunun değil tüm mezarlığa özen gösterdiğini anlattı.

Yazın, kışın, hafta için ve hafta sonunda boş vakitlerde Hüseyin Güven'in mezarlıkta mutlaka bir işle uğraştığını belirten Eren, "Köyümüzdeki herkesin atası, babası, annesi, çocuğu, eşi mutlaka bir yakını mezarlıkta. Öğretmenimiz bütün köy halkının mezarlarına gözü gibi bakıyor. Temizliyor, çiçeklerini suluyor. süpürüyor, fidan, süs bitkisi dikiyor. Bursa'da bizim kabristan gibisi yoktur. Örnek olduk düzenlemesiyle, görüntüsüyle, temizliğiyle." ifadesini kullandı. - BURSA