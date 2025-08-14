Hüseyin Avni Bey'in Vefat Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Hüseyin Avni Bey'in Vefat Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, 57. Piyade Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey'in vefat yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Tören, Hüseyin Avni Bey'in mezarı başında yapıldı. Düzenlenen törende, 57. Piyade Alayın komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey ve tüm kahraman Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi. - ÇANAKKALE

