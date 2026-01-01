Akar: "İnsanlığın öldüğü Filistin'i unutmamak için sabırla, inançla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "İnsanlığın öldüğü Filistin'i unutmamak için sabırla, inançla, duayla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Galata Köprüsü'nde binlerin katıldığı Gazze mitinginde konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Artık gerçekten sabır kalmadı. İnatla, ısrarla, umutlu, duayla Filistin konusunun çözülmesi için akan kanın durması için oradaki insanların ızdırabının sona ermesi için çocukların ölmemesi için çabalıyoruz. 21. yüzyılın çeyreği bittiği halde hala burada soğuktan, açlıktan ölen çocuklar var. Yazıklar olsun. İnsanlığın öldüğü Filistin'i unutmamak için sabırla, inançla, duayla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı sadece Türkiye'de değil bütün dünyayı uyandırmak suretiyle bu konuda tedbir alınması için gayret gösteriyor. Sesimizi duyurmak için uyuyanları uyandırmak için tüm gayreti gösterdik göstermeye de devam edeceğiz. Yöneticilerin büyük bir bölümü maalesef gözleri kör kulakları sağır duymuyorlar. Hissetmiyorlar. Bunları uyandırmak için her türlü fırsatı değerlendirmemiz lazım. Artık insanların bu hakkı temsil etmesi lazım. Egemen, bağımsız, toprak bütünlüğüne sahip bir devletin kurulmasından başka çare yok. Bunu mutlaka anlatacağız. Mutlaka akan kan duracak. Oradaki insanlar da huzuru kavuşacaklar. Bugüne kadar akan kanın ve gözyaşının hesabı sorulacak. Bunu da herkesin bilmesi lazım" dedi. - İSTANBUL