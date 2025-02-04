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Hükümlülerin yaptıkları bakım onarım çalışmalarıyla 35 sınıf 10 koridor yenilendi

Hükümlülerin yaptıkları bakım onarım çalışmalarıyla 35 sınıf 10 koridor yenilendi
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Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ile Bayburt açık cezaevinde bulunan hükümlüler tarafından okullarda bakım-onarım, boya ve tadilat...

Bayburt Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bayburt Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler ile Bayburt açık cezaevinde bulunan hükümlüler tarafından okullarda bakım-onarım, boya ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla 35 sınıf ve 10 koridor yenilenerek, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi.

Şair Celali İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hamit Şahin İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bakım-onarım, boya ve temizlik çalışmalarıyla yenilendi. Yükümlü ve hükümlülerin gerçekleştirdiği çalışmalarla, okullar yeni çehresine kavuştu.

Cezalarının kalan kısmını kamu hizmetinde çalışarak yerine getiren hükümlüler, sömestir tatilinde sınıfların boya-badana, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarını özenle gerçekleştirdi. İşlerin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilere daha sağlıklı ve temiz bir ortam sunuldu. Bu çalışmayla hem okulların fiziksel şartları iyileştirildi, hem de hükümlülerin rehabilitasyon sürecine katkı sağlandı.

Kamu yararına gerçekleştirilen bu proje ile 3 okulda toplamda 35 sınıf, 10 koridor, dinlenme alanları ve eklentileri yenilenerek önemli miktarda kamu tasarrufu yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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