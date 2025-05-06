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Hükümlülerden Şehit Aileleri Vakfı'nda temizlik desteği

Hükümlülerden Şehit Aileleri Vakfı'nda temizlik desteği
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen toplum yararına çalışma programı çerçevesinde, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen toplum yararına çalışma programı çerçevesinde, denetimli serbestlik altında bulunan hükümlüler Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bursa Şubesi'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Topluma kazandırma sürecine destek olmayı hedefleyen programla yükümlüler, cezalarını kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalışarak yerine getiriyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen temizlik faaliyeti, vakıf binasında hijyenin sağlanmasının yanı sıra, gaziler ve şehit ailelerine duyulan saygının da bir göstergesi oldu.

Yetkililer, bu tür çalışmaların yalnızca hükümlüler için değil, toplumun tüm kesimleri için farkındalık oluşturduğunu belirtti. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ilerleyen dönemde benzer iş birlikleriyle kamu yararı için çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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