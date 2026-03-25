Hükümlüler camiler için seferber oldu

Hükümlüler camiler için seferber oldu
Hakkari'de denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, kent merkezinde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Hakkari'de denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, kent merkezinde bulunan camilerde temizlik çalışması gerçekleştirerek örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, hükümlüler tarafından birçok ibadethanede kapsamlı temizlik yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde merkezde bulunan Ulu, Aksa, Melik Esat, Dörtyol, Hacı Abdurrahman, Yeni Medrese, Berçelan Mahallesi, Mehmet Tahir Seyitoğlu ve Seyit Taha camileri ile Hazreti Aişe Kız Kur'an Kursu'nun tüm bölümleri titizlikle temizlendi.

Yetkililer, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müftü Vekili Beyhan Görener ise "Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri ile yükümlülerin göstermiş olduğu bu güzel toplumsal sorumluluk bilinci takdire şayandır. Bu tür çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
