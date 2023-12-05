Hükümlü ve tutukluların hayatını değiştirecek kütüphane

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde açılan Adalet Halk Kütüphanesi, hükümlü ve tutuklular ile cezaevi personellerine hizmet verecek.

Kocaeli Kandıra Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde açılan Adalet Halk Kütüphanesi, hükümlü ve tutuklular ile cezaevi personellerine hizmet verecek. Mahkumlara okuma alışkanlığı kazandıracak kütüphanede 10 bin 600 kitap bulunuyor.

Geçtiğimiz yıllarda Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri amacıyla "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.

Protokol çerçevesinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sincan Adalet Halk Kütüphanesinden zoom bağlantısı ile eş zamanlı 7 ilden 8 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Bu çerçevede, Kandıra Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde hazırlanan Kandıra Adalet Halk Kütüphanesinin de resmi açılışı yapıldı.

Bakanların konuşmasının ardından sırayla illere de bağlantı sağlandı. Programda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Kütüphanenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'den en derin saygılarımızı arz ediyoruz. Adalet kütüphanemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bakanlarımıza ve ekibe bu hizmetten dolayı en derin şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

8 kütüphaneye yapılan bağlantının ardından kurdeleler kesildi. Kandıra Ceza İnfaz Kurumları bünyesinde yer alan F1, F2, T1, T2 açık cezaevlerinin tutuklu ve hükümlüleri ile cezaevi personeline hizmet verecek olan kütüphanede, 10 bin 600 kitap bulunuyor. Kütüphanede yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de kitaplar yer alıyor.

Kandıra Adalet Halk Kütüphanesi açılışına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Soydabaş katıldı. - KOCAELİ