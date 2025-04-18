Hukukçulardan "Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı" yorumu: "Yürütmeyi durdurma kararı yoksa Galatasaray Üniversitesi'nin kararı acilen uygulaması...

İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın görevine devam etmesini değerlendiren Avukat Zeki Bulgan, " İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı Galatasaray Üniversitesi'ne tebliğ edildiyse gerek İstanbul Üniversitesi, gerekse YÖK tarafından resmi işlemler şekli hukuka tabi olduğu için Galatasaray Üniversitesi tarafından bu işlemin acilen uygulamaya konulması gerekirdi, yorum hakkı yok. Süresi içerisinde yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı sürece İstanbul Üniversitesi ve YÖK'ün kararının hukuken uygulanması gerekir. Çünkü resmi evraklar yoruma değil, uygulamaya tabidir. Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne işlemin yapılmadığı için idari soruşturma başlatılabilir" dedi.

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar sonrası soruşturma başlatılırken, İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu ile birlikte 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle iptal edildiğini açıklamıştı. Avukat Zeki Bulgan, 28 kişi arasında yer alan Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu öğrenilen Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı'nın hakkındaki diploma iptali kararı sonrasında görevini sürdürmesini hukuki açıdan değerlendirdi.

"Yürütmenin durdurulma kararı olmadığı müddetçe resmi evrakların anında uygulanması ilkesi geçerli"

Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı ile ilgili süreç hakkında açıklamalarda bulunan Avukat Zeki Bulgan, "İstanbul Üniversitesi'nin diploma iptali kararı Galatasaray Üniversitesi'ne tebliğ edildiyse gerek İstanbul Üniversitesi, gerekse YÖK tarafından resmi işlemler şekli hukuka tabi olduğu için Galatasaray Üniversitesi tarafından bu işlemin acilen uygulamaya konulması gerekirdi. Eğer Naciye Hoca bu işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa acilen idare mahkemesine başvurup yürütmeyi durdurma kararı alması gerekirdi. Süresi içerisinde yürütmeyi durdurma kararı alınmadığı sürece İstanbul Üniversitesi ve YÖK'ün kararının hukuken uygulanması gerekir. Çünkü resmi evrakların yoruma tabi olmaması gerekiyor. Bu işin hukuka aykırı olduğu düşünülüyorsa gerek Naciye Hoca gerekse Galatasaray Üniversitesi tarafından bununla alakalı idare mahkemesine dava açılıp yürütmenin durdurulması kararı alınması lazım. Herhangi bir yürütmenin durdurma kararı almadan Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'nin kararına şahsen yorum hakkı yok, resmi işlemler yoruma değil, uygulamaya tabidir. Aksi takdirde karmaşa ortaya çıkar. Herhangi bir yürütmenin durdurulma kararı olmadığı müddetçe resmi evrakların anında uygulanması ilkesi geçerlidir. İdari işlemlerde, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesine başvurulması gerekiyor. Eğer yürütmeyi durdurma talebi varsa bu kararı vermesi biraz süreç alabilir" şeklinde konuştu.

"Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK Galatasaray Üniversitesi'ne idari soruşturma başlatabilir"

İdare mahkemelerine yapılan başvurularla ilgili bilgi veren Avukat Bulgan, "Çok acil ve çok açık hukuka aykırılık durumlarında idare mahkemeleri anında da yürütmeyi durdurma kararı verebilirler ya da davalı idarenin buradaki İstanbul Üniversitesi'nin 30 günlük cevap hakkının beklenmesi ve bunun değerlendirilmesi gibi bu süreç 1,2,3 ay sürebiliyor. İdare mahkemesine yapılan başvuruda yürütmenin durdurulmasının reddedilmesi durumunda da yine davacının bir üst mahkemeye başvurma hakkı var. Yürütmenin durulması kararının verilmesi durumunda da davalının aynı şekilde itiraz hakları var. Eğer yürütmenin durdurulması kararı alındıysa zaten normalde görevine devam edebilir ancak karar alınmadığı takdirde, sürece resmi olarak YÖK veya İstanbul Üniversitesi tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne 'Diploma iptal edildi, öğretim üyesi olması için yeterli şartlar taşımıyor' diye bir bilgi gittiyse bunu normalde Galatasaray Üniversitesi'nin derhal uygulaması gerekir. Karar alınmadan devam ediyorsa YÖK tarafından Galatasaray Üniversitesi'ne bu süreçte ilgili evrakın, işlemin yapılmadığı için idari soruşturma başlatılabilir. Akabinde duruma göre Türk Ceza Kanunu'na göre görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılabilir. Bunun tek istisnası idare mahkemesi tarafından verilecek olan yürütmeyi durdurma kararıdır" diye konuştu.

"Galatasaray Üniversitesi'nin YÖK'ün resmi evrakını yorumlama hakkı yok"

Diploması iptal edilen kişilerin üniversiteye kayıt süreçlerinde görev alan personellerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Bulgan, "Muhtemelen o şahıslar aradan çok uzun zaman geçtiği için emekli olmuştur, yaşayanları vardır, rahmetli olanları olabilir. Ceza hukuku bakımından da soruşturma yapılır ama zaman aşımına uğramıştır, onların yaptığı eksik, görevi ihmal ya da görevi kötüye kullanma iddialarında zaman aşımından dolayı bir sonuç çıkmaz diye düşünüyorum. Galatasaray Üniversitesi'nin İstanbul Üniversitesi'nin resmi yazısını ya da YÖK'ün resmi evrakını yorumlama hakkı yok, resmi evraklar yoruma tabi değildir, uygulanma ilkesine tabidir. Üniversite burada açık hukuka aykırılık, idari işlemde bir yanlışlık gördüğü zaman, mezun ettiği öğrencilerin mağduriyetini de kendi vermiş olduğu diplomaların da tartışmaya yol açacağını nazara alınarak Galatasaray Üniversitesi'nin de idare mahkemesine dava açma hakkı vardır" dedi. - İSTANBUL