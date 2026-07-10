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Mezar tahripçisine tutuklama talebi

Mezar tahripçisine tutuklama talebi
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Üsküdar Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda bazı kabirleri tahrip eden şüpheli M.K., gözaltına alınıp ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda, bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda tahribat yapıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Açıklamada, başsavcılığın emniyete verdiği talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin tespit edildiği ifade edildi. Şüpheli M.K'nin dün polis tarafından gözaltına alındığı, bugün de savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
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