Cadde ortasında dehşet anları: Demir sopalarla darp ettiler

Kocaeli'de 4 kişilik grup, bir kişiyi cadde ortasında kovalayarak demir sopalarla darp etti. Kaçmaya çalışan şahsı yerde de darp etmeyi sürdüren grubun saldırısı, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gebze'de 4 kişilik grup henüz bilinmeyen nedenle bir kişiyi cadde ortasında kovalamaya başladı. Yakaladıkları şahsı demir sopalarla darbeden saldırganlar, başına ve vücudunun çeşitli bölgelerine defalarca vurdu. Saldırıdan kurtulmak için kaçmaya çalışan şahsın peşinden giden grup, yere düşmesine rağmen darp etmeyi sürdürdü. Çevredeki vatandaşların gözü önünde yaşanan olayda saldırganlar, şahsa peş peşe sopalarla vurdu.

Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, grubun kaçmaya çalışan kişiyi kovaladığı, yakaladıktan sonra demir sopalarla darp ettiği ve yere düştükten sonra da vurmaya devam ettiği görüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı