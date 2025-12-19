Hozat'ta güvenlik kuvvetlerine moral programı düzenlendi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, ilçenin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik kuvvetlerine yönelik moral ve motivasyon programı düzenlendi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmesi amacıyla görev yapan güvenlik kuvvetlerine yönelik moral programı düzenlendi. Hozat Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen program, ilçede görev yapan ve mesai mefhumu gözetmeden, farklı mevsim şartlarında, kendi memleketlerinden uzakta görevlerini sürdüren güvenlik personelini ve ailelerini bir araya getirdi.

Program kapsamında, güvenlik kuvvetleri aileleriyle birlikte etkinliğe katıldı. Sanatçı Alperen Kekilli ve ekibi tarafından seslendirilen eserler, program boyunca katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Etkinlikte, güvenlik personeli ve aileleri için müzik dinletisi gerçekleştirildi. Program sırasında, Hozatlı kadınların el emeğiyle hazırlanan Türk bayrağı, şehit yakını Melek Kızılavuz tarafından sanatçı Alperen Kekilli'ye hediye edildi. - TUNCELİ