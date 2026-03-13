Hozat'ta ahşap işçiliği kursları sayesinde kültürel miras geleceğe taşınıyor

Hozat Halk Eğitimi Merkezi'nde açılan ahşap işçiliği kursları, geleneksel el sanatlarını modern tasarımlarla buluşturarak kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, Hozat Kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle açılan ahşap işçiliği kursları, geleneksel el sanatlarının yaşatılmasına katkı sunuyor. Hozat Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen kurslar, kursiyerlere hem mesleki beceriler kazandırıyor hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına imkan tanıyor.

Kurs kapsamında katılımcılar, klasik ahşap işçiliğinin temel tekniklerini öğrenirken aynı zamanda tarihi motif ve figürleri modern tasarımlarla bir araya getirerek dekoratif ürünler ortaya çıkarıyor. Çalışmalarda yalnızca bir ürün üretmek değil, aynı zamanda her esere kültürel bir hikaye ve tarihi kimlik kazandırmak hedefleniyor. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı