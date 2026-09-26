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Hopa'daki Sugören Limanı'nda roket benzeri cisim için Sahil Güvenlik harekete geçti

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Hopa'daki Sugören Limanı'nda roket benzeri cisim için Sahil Güvenlik harekete geçti
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Artvin Hopa'daki Sugören Limanı'nda su yüzeyinde roket benzeri bir cisim fark edilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, silindirik cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemedi; inceleme sürüyor.

Artvin'in Hopa ilçesindeki Sugören Limanı'nda deniz yüzeyinde roket benzeri bir cisim görülmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Edinilen bilgiye göre, liman içerisinde su yüzeyinde bulunan cismi fark edenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Görüntülerde, silindirik yapıdaki cismin üzerinde kanatçık benzeri parçalar olduğu görüldü. Cismin ne olduğu ve nereden geldiği henüz belirlenemezken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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