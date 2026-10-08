Hopa'daki heyelanda 1 kişi öldü, Prof. Dr. Bektaş mikro deprem ve yağışları saydı

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Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Esenkıyı Tır Parkı'nda 1 kişinin ölümü ile sonuçlanan heyelanın ardından konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede heyelanları tetikleyebilecek faktörlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karadeniz kıyısında meydana gelen küçük ölçekli depremlerin yamaçlarda sarsıntıya neden olabileceğini belirten Bektaş, "Heyelanı tetikleyen farklı nedenler var. Bunlardan biri Karadeniz kıyısında meydana gelen mikro depremler, diğeri ise aşırı yağışlardır" ifadelerini kullandı.

Özellikle 3-4 büyüklüğündeki depremlerin yamaçları sarsabileceğini ifade eden Bektaş, ardından gelen yağışların ise zemin içerisindeki kırık ve kayma düzlemlerinde hareketi kolaylaştırabileceğini söyledi.

Bektaş, "Arka arkaya yağan yağmur, kırık düzlemlerinde, fay düzlemlerinde veya heyelan düzlemlerinde kaymayı kolaylaştırıcı faktörler oluşturur" dedi.

Esenkıyı'daki heyelanın doğrudan deprem kaynaklı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Osman Bektaş, olayın hangi etkenle meydana geldiğinin mevcut bilgilerle belirlenemeyeceğini ifade etti.

Bektaş, Doğu Karadeniz'de heyelan riskinin yalnızca yağışlarla değil, zemin koşulları ve sismik hareketlilikle birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı