Hopa'da NATO Zirvesi Protestosu: Bu Memleket Bizim, NATO Defol

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni Hopa'da protesto etti. Hopa Parkı'nda yapılan açıklamada konuşan Fatma Biçer, "Büyük bir hevesle ağırlamaya hazırlandıkları misafirler bu topraklara gelen işgalcilerdir. Geçici olan onlar, kalıcı olan biziz. Çünkü biz bu toprakların asli sahibiyiz" dedi.

Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi Emek ve Demokrasi Güçleri, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ni protesto etmek amacıyla Hopa Parkı'nda bir araya geldi. "NATO bizi değil maden şirketlerini koruyor", "Sömürge madenciliğine son", "NATO defol" ve "Emperyalistler işbirlikçileriyle 6. Filo'yu unutmayın" sloganlarıyla yapılan yürüyüş, Hopa Parkı'nda sona erdi.

Yürüyüşün ardından Hopa-Kemalpaşa-Arhavi Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını Fatma Biçer yaptı. Açıklamaya siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile Hopalılar ve Kemalpaşalılar katıldı.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ SİLAH ÜRETİM MERKEZİ YAPMAK İSTİYOR"

Biçer, Türkiye'yi yönetenlerin zirveye ev sahipliği yapmaya "hevesli" olduğunu belirterek, bunun misafirperverlikten değil, ABD'nin stratejik planlarına uyum sağlama isteğinden kaynaklandığını savundu. Biçer, şöyle konuştu:

"Libya'yı, Filistin'i, Lübnan'ı, Yemen'i ve Ukrayna'yı kan gölüne çeviren ABD ile onun yönetimi, NATO üzerinden yeni planlarını hayata geçirmeye hazırlanıyor. ABD, NATO içinde yük paylaşımını artırmak, kendi çıkarları doğrultusunda dünyanın daha fazla silahlanmasını sağlamak, Türkiye'yi bir silah üretim merkezi haline getirmek ve kendi askeri yığınağı için topraklarımızı kullanmak istiyor."

Biçer, Ankara'da zirve öncesi yapılan hazırlıkları da eleştirerek, "Ankara'nın bütün yollarının kapatılması, normal zamanda yapılmayan çevre düzenlemelerinin NATO heyetine kendini beğendirmek için adeta bir makyaj gibi ortaya çıkarılması, halkın yaşadığı evlerden utanılırcasına önlerinin panolarla kapatılması ve Saray'dan yürütülen hazırlıkların hiçbiri, sömürgeci efendilerini ağırlamaya hazırlanan bir sömürge valisinin icraatlarından farklı değildir" dedi.

"GEÇİCİ OLAN ONLAR, KALICI OLAN BİZİZ"

Biçer, hükümete seslenerek şunları söyledi:

"Büyük bir hevesle ağırlamaya hazırlandıkları misafirler, bu topraklara gelen işgalcilerdir. İşbirlikçiler de bu işgalci ve sömürgeci güçlerin bir parçasıdır. Uyarıyoruz; emperyalist sömürgecileri misafir ederek onların suçlarına ortak olmayın. Halkı yasaklarla kısıtlamaya, gözaltılarla korkutmaya yönelik girişimlere ortak olmayın. İşgalciler gelip geçicidir. Kalıcı olan; her gün yaşam mücadelesi veren, hakkını arayan, sokağa çıkan ve memleketini işgalciye, sömürgeciye ve işbirlikçiye karşı savunan bu ülkenin halkıdır."

Biçer, açıklamasının sonunda NATO'ya ve savaş politikalarına karşı mücadele çağrısı yaparak, "Emperyalistleri ve onların işbirlikçilerini yenilgiye uğratmanın tek yolu, bu topraklarda büyüteceğimiz mücadeledir. Unutmayalım; geçici olan onlar, kalıcı olan biziz. Çünkü biz bu toprakların sahibiyiz" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması, "NATO defol, bu memleket bizim" sloganlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA