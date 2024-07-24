Üye Girişi
Haberler

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, basın mensuplarının sorunlarını takip ettiklerini ve çözüm yolları aradıklarını belirterek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeni ile kutlama mesajı yayımladı. Uysal, Hizmet-İş Sendikası olarak, basın mensuplarının karşılaştığı sorunları yakından takip ediyor ve çözüm yolları arayışında olduklarını belirtti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Bayramı nedeni ile Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal kutlama mesajı yayımladı. Uysal yayımladığı mesajında; "Bugün, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Halkın doğru bilgilendirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve toplumun bilinçlendirilmesi adına büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalışan tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Basın, demokrasinin ve özgür toplumların temel taşıdır. Siz değerli gazeteciler, kamuoyunu aydınlatma ve bilgilendirme görevinizi yerine getirirken, büyük bir sorumluluk üstlenmektesiniz. Halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunarak, bilgi kirliliğine karşı mücadele veriyor, toplumsal gelişim ve ilerlemeye katkıda bulunuyorsunuz. Bu zorlu görevdeki özveriniz, demokratik ve şeffaf bir toplumun inşasında hayati bir rol oynamaktadır"

Basın mensuplarının yaşadığı sorun ve sıkıntıları yakında takip ettiklerini ve yaşanan sorunların çözülmesi için arayış içerisinde olduklarını belirten Uysal, "Hizmet-İş Sendikası olarak, basın mensuplarının karşılaştığı sorunları yakından takip ediyor ve çözüm yolları arayışında bulunuyoruz. Basın çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki haklarının korunması ve basın özgürlüğünün güvence altına alınması, sendikamızın öncelikli hedefleri arasındadır. Gazetecilik mesleğinin saygınlığının korunması ve basın mensuplarının emeğinin karşılığını alması için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bugün vesilesiyle, sansür ve baskıya karşı duran, halkın haber alma özgürlüğünü savunan tüm gazetecileri saygıyla selamlıyoruz. Gazetecilerimizin maruz kaldığı her türlü baskı, tehdit ve şiddetin son bulması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve mesleki haklarının güvence altına alınması için hep birlikte çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu bağlamda, basın mensuplarının daha iyi şartlarda çalışabilmesi ve mesleki özgürlüklerinin tam anlamıyla sağlanması için gerekli tüm adımların atılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Basın emekçilerimizin, topluma sunduğu hizmetin değeri hiçbir maddi ölçütle ifade edilemez. Sizlerin ortaya koyduğu emek, adaletin, hakkaniyetin ve doğruluğun sesi olarak her zaman yankılanacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, basın emekçilerimizin yanında olduğumuzu, onların haklarını savunmak için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şırnak İnsan Hakları Yerel Politika Güncel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title