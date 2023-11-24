Hisarcık'ta vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Öğretmenler Günü" etkinlikleri çerçevesinde vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Aydın, Müdür Başyardımcısı Hasan Kilitçi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatma Okurlar ile bir gurup öğrenci ilçede vefat eden öğretmenlerden, İsmail Değirmenci, İsmail Soyugür, Hasan Aksulu, Mehmet Ali Kurum, Ali Değirmenci, Mustafa Tekin, Mustafa Yücel, Hasan Hüseyin Cengiz ve Kazım Akbulut'un mezarlarını ziyaret ederek dua ettiler. - KÜTAHYA