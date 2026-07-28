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Hisarcık'ta SYDV Toplantısı: İhtiyaç Sahiplerine Adil ve Zamanında Yardım Vurgusu

Hisarcık'ta SYDV Toplantısı: İhtiyaç Sahiplerine Adil ve Zamanında Yardım Vurgusu
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Kaymakam Erkan Atam başkanlığında toplanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımların etkin, adil ve zamanında ulaştırılması için görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve devletin sosyal yardım anlayışıyla vatandaşların yanında olunacağı vurgulandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, Kaymakam Erkan Atam başkanlığında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, devam eden çalışmalar değerlendirilirken, yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin, adil ve zamanında ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşların desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, devletin sosyal yardım anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam edileceği ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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