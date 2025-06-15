Hisarcık'ta otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı

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Hisarcık'ta otomobil-motosiklet kazası: 1 yaralı
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hisarcık'ta otomobil ile motosikletle çarpıştı: 1 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarcık 82. Yıl Mahallesi TOKİ konutlarındaki kavşakta meydana geldi. H. İbrahim M.yönetimindeki 43 PA 372 plakalı motosiklet Harun A. 45 NR 718 yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü H. İbrahim M. olay yerine gelen 112 Acil Servisi ekiplerince Hisarcık İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKÇAY - Yerel
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