Hisarcık'ta öğrenciler Kızılay'ın yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Güncelleme:
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde öğrenciler, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatan anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Hisarcık Şehit Yüksel Arık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen "Ben Her Yerde Varım" projesi kapsamında, Türk Kızılay tarafından gönderilen yardım kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Okulda gerçekleştirilen etkinlikte yardım kolileri; Kızılay Hisarcık Temsilcisi Mustafa Şen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Yeni, Matematik Öğretmeni Sevda Arslan ve öğrencilerin katılımıyla ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Projeyle öğrencilerin mesleklerini icra ederken aynı zamanda içinde bulundukları toplumun aktif bir parçası olma bilinci kazanmaları amaçlanıyor. Öğrenciler bu faaliyet sayesinde hem sosyal sorumluluk bilinci kazandı hem de Ramazan ayının yardımlaşma ve paylaşma ruhunu yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.

Hisarcık Kızılay Temsilcisi Mustafa Şen, "Ben Her Yerde Varım" projesi sayesinde öğrencilerle Kızılay'ı buluşturma fırsatı yakaladıklarını belirterek, "Bu faaliyetle hem Kızılay'ı tanıtmayı hem de öğrencilerimizin yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladık. Öğrencilerimiz Kızılay'ın yaptığı çalışmaları yakından tanıma imkanı buldu" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
